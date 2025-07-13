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Пандемия коронавируса ,  
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В США закрыли дело против врача о мошенничестве со справками от COVID-19

В США закрыли дело о мошенничестве со справками от COVID-19 и уничтожении вакцин
Сюжет
Пандемия коронавируса

В США прекратили преследование врача из штата Юта, обвиненного в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении предоставленных правительством вакцин на сумму более $28 тыс. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, доктор Майкл Кирк Мур вводил несовершеннолетним инъекций физиологического раствора по просьбе их родителей, а затем выдавал им фиктивную справку о вакцинации от COVID-19.

«Доктор Мур предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать. Он не заслужил тех лет тюрьмы, которые ему грозили. Сегодня все заканчивается», — написала генеральный прокурор страны Пэм Бонди в соцсети X.

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Политика
Фото:Ute Grabowsky / photothek.net / Global Look Press

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что вакцинация от вируса не должна быть обязательной, а после вступления в должность в январе 2025 года он подписал указ о восстановлении в должности военнослужащих, отстраненных за отказ от вакцинации от COVID-19 с выплатой полной заработной платы и льгот. Администрация президента назвала их увольнение несправедливым.

«Несмотря на научные доказательства, администрация Байдена уволила здоровых военнослужащих, многие из которых имели естественный иммунитет и посвятили всю свою жизнь служению нашей стране, за отказ от вакцины от COVID. Правительство давно должно исправить эти неправомерные увольнения», — говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

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Александра Озерова
COVID-19 мошенничество США штат Юта врач
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