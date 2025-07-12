Арахамия описал детство Зеленского в Кривом Роге
Президента Украины Владимира Зеленского в детстве часто били из-за невысокого роста и национальности, заявил в интервью Би-би-си глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Отрывок интервью опубликовала «Страна.ua».
По его словам, Зеленский рассказывал ему о своем детстве в Кривом Роге — «очень индустриальном городе», где будущий украинский президент «рос евреем маленького роста». «В детстве его часто били, насколько я знаю. Он всегда говорил: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо. И тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело», — рассказал Арахамия.
Кривой Рог расположен в Днепропетровской области Украины и является седьмым по населению (около 603 тыс. человек по состоянию на 2022 год) и вторым по площади городом Украины (430 кв. км).
В Кривом Роге Зеленский учился в школе с углубленным изучением английского языка, в школьные годы занимался борьбой, танцами, учился игре на фортепиано и принимал участие в самодеятельности.
В 1995–2000 годах будущий президент Украины учился в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета и получил специальность «правовед».
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