Николай Коваленко вернулся из НХЛ и подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с российским форвардом из НХЛ

Соглашение с 25-летним нападающим Николаем Коваленко, который в прошлом сезоне играл за «Колорадо» и «Сан-Хосе», рассчитано на два года

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

ЦСКА заключил контракт с российским форвардом Николаем Коваленко. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на два года, до конца сезона 2026/27.

Прошлый сезон Коваленко провел в НХЛ. В 57 матчах за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» он набрал 20 (7+13) очков.

В КХЛ Коваленко дебютировал в сезоне 2017/18. Всего в лиге он сыграл 304 матча за ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо», набрав 158 (62+96) очков при показателе полезности «+45».

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».