ЦСКА подписал контракт с российским форвардом из НХЛ
ЦСКА заключил контракт с российским форвардом Николаем Коваленко. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.
Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на два года, до конца сезона 2026/27.
Прошлый сезон Коваленко провел в НХЛ. В 57 матчах за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» он набрал 20 (7+13) очков.
В КХЛ Коваленко дебютировал в сезоне 2017/18. Всего в лиге он сыграл 304 матча за ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо», набрав 158 (62+96) очков при показателе полезности «+45».
ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».
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