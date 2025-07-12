Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за забытого диплома

Суд в Москве не стал рассматривать жалобу племянницы Владимира Жириновского Натальи Соколовой, поскольку адвокат забыл приложить к ней копию своего диплома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Апелляционную жалобу <...> оставить без движения до 8 августа 2025 года», — говорится в материалах.

Представитель родственницы при подаче жалобы в суд не приложил документ о наличии у него юридического образования. В жалобе она требовала признать договор пожизненного содержания недействительным, истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследство. Подробности дела не уточняются.

В начале июня другая родственница политика Елена Листопадова вместе с Соколовой снова пытались обжаловать в апелляции отказ в иске с аналогичными требованиями. Однако в удовлетворении этих требований суд также отказал. Ответчиками по делу значатся сыновья Жириновского Игорь Лебедев (известный также как Давид Гарсиа) и Олег Эйдельштейн.

Согласно информации на сайте суда, дело рассматривается с декабря 2022 года. После отказа первой инстанции Листопадова подала апелляционную жалобу для пересмотра судебного решения.

Жириновский был основателем и бессменным лидером ЛДПР, он скончался в апреле 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции.