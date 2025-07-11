Адвокат сообщил, что освобожденного в России украинца сразу забрал ТЦК

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11 июня на Украину из России вернулся заключенный Андрей Коломиец. Сразу по возращении на родину Коломиец был задержан сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине). Об этом сообщил его адвокат Михаил Беньяш (признан Минюстом иноагентом) в своем телегам-канале.

Перед задержанием с ним провели беседу сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Час от часу веселее. По прибытии на родину и [после] беседы с товарищами из СБУ Коломиец незамедлительно попал в заботливые руки Белгород-Днестровского ТЦК», — уточнил адвокат.

Он добавил, что пока украинец не выходит на связь.

Коломиец — украинский гражданин, который принимал участие в протестах на Евромайдане в Киеве. В мае 2015 года его задержали в Крыму. Его признали виновным в покушении на убийство двух экс-сотрудников подразделения «Беркут» во время событий на Майдане и приговорили к десяти годам заключения.

15 января 2025 года мужчина освободился из колонии. После освобождения его депортировали, но Украина отказалась его впустить из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность (его паспорт оказался пророчен). Некоторое время он провел в транзитной зоне между Россией и Грузией.