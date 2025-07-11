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С начала года ЕКЦ Градкомплекса Москвы помог более чем 200 застройщикам

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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

С начала 2025 года более 200 застройщиков обратились за поддержкой к экспертам Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Из указанного числа свыше 140 застройщиков интересовались градостроительной проработкой земельных участков. Около 60 заявителей получили консультации по сложным вопросам строительной сферы, почти 40 из них — пошаговые инструкции по административным процедурам. «Задача экспертно-консультационного подразделения ЕКЦ — найти решение возникшей у заявителя проблемы и содействовать в доведении до конкретного результата», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Экспертно-консультационное подразделение ЕКЦ работает с марта 2022 года и помогает застройщикам на всех этапах реализации проектов — от оформления земельно-правовых отношений до регистрации прав на объекты. Чаще всего обращения связаны с устранением замечаний по отказам в выдаче разрешений на строительство и исключением участков из границ комплексного развития территории.

Для получения консультаций застройщики и жители могут обращаться в ЕКЦ по телефону, электронной почте или через онлайн-форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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