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В Москве в августе пройдет интерактивная выставка «Та самая Москва»

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Свободное время
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

С 1 по 31 августа в ЦВЗ «Манеж» пройдет интерактивная выставка «Та самая Москва» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Экспозиция займет 11 тыс. кв. м и представит достижения города в транспорте, градостроительстве и промышленности. Впервые часть выставки пройдет на улице: посетителям будут доступны восемь симуляторов городского транспорта и строительной техники, а внутри развернется более десяти тематических пространств и будет представлено свыше 50 экспонатов московской промышленности. Вход на выставку свободный.

Как отметил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в прошлом году выставку посетили 357 тыс. человек, организаторы рассчитывают на аналогичный интерес и сейчас. «Меры поддержки и развития городской инфраструктуры, которые мы реализуем под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, позволяют формировать такую модель столицы, где ключевым приоритетом является благополучие жителей», — добавил Ликсутов.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, город уделяет особое внимание созданию комфортной городской среды для жителей. «В этом году тема градостроительства впервые будет представлена так масштабно на выставке в «Манеже», — продолжил он. — В различных интерактивах можно будет попробовать себя в роли проектировщика города и узнать больше деталей про развитие столицы и инновационные технологии строительства».

Выставка проводится третий год подряд. В программе — лекции, мастер-классы, выступления артистов проекта «Музыка в метро», а также семейный досуговый центр площадью 1,5 тыс. кв. м. Сам же форум «Территория будущего. Москва 2030» проходит в рамках общегородского проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок города запланированы культурные, спортивные и образовательные события, посвященные развитию столицы.

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