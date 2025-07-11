В Москве увеличили число турникетов для оплаты проезда по биометрии

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Столичные власти ведут интенсивную и планомерную работу, чтобы повысить уровень комфорта для пассажиров городского транспорта. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина профильные специалисты начали подключать все турникеты метрополитена к оплате по биометрии, и в настоящий момент данный способ оплаты проезда стал доступен на всех 286 турникетах станций Троицкой, Бутовской, Филевской и Некрасовской линий. Об этом в официальном телеграм-канале столичного дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, сервис будет работать на каждом платежном устройстве для прохода в метро уже в этом году, тогда как ранее в каждом вестибюле станций для оплаты по биометрии оборудовали лишь по два турникета. «Для еще более быстрой работы системы устанавливаем в вестибюлях дополнительное оборудование отечественного производства, — подчеркнул вице-мэр. — Биометрия — это удобный и безопасный способ оплаты проезда. Все данные пользователей надежно зашифрованы, а сама система имеет банковский уровень защиты».

Отметим, что, помимо удобства, при оплате проезда по биометрии данный способ является еще и самым выгодным — стоимость одной поездки составит 63 руб., тогда как по карте «Тройка» придется заплатить 67 руб.

Напомним, что оплата проезда по биометрии заработала на всех станциях метро в октябре 2021 года. В настоящее время оплатить проезд по распознаванию лица можно на всех станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также в аэроэкспрессе, на регулярном речном электротранспорте и на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД). К системе подключились свыше 450 тыс. пользователей, которые уже оплатили проезд по биометрии свыше 160 млн раз.