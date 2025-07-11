Дрон-камикадзе ударил по зданию администрации Энергодара
Украинский дрон-камикадзе в ночь на 11 июля ударил по зданию администрации Энергодара в Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале мэр Максим Пухов.
«Ситуация вокруг Энергодара остается напряженной. Новый инцидент, который произошел сегодня буквально ночью, это атака на здание администрации. Произошло это около 1 часа ночи», — уточнил он.
По словам Пухова, обошлось без пострадавших, в момент атаки в здании никого не было. Он также рассказал, что нанесенные БПЛА повреждения оказались незначительными, удар не привел к возгоранию.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейшая в Европе, расположена рядом с городом Энергодар. В настоящее время все ее реакторы переведены в режим холодного останова.
Россия неоднократно заявляла об атаках на Энергодар и территорию ЗАЭС со стороны ВСУ. В Киеве такие обвинения отвергают.
Глава Энергодара вместе с тем подчеркнул, что из-за жары и сухой погоды «любой обстрел, любая атака, любой взрыв» могут привести к возгоранию. В связи с этим все службы работают в режиме повышенной готовности.
Ранее, 6 июня, не менее пяти украинских БПЛА атаковали Энергодар в Запорожской области. Пухов связал налеты с началом переговоров в Калининграде главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. Они прибыли в город чтобы обсудить 6 июня ядерную безопасность во время конфликта на Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов