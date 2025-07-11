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Военная операция на Украине ,  
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Дрон-камикадзе ударил по зданию администрации Энергодара

Сюжет
Военная операция на Украине

Дрон-камикадзе ударил по зданию администрации Энергодара
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Украинский дрон-камикадзе в ночь на 11 июля ударил по зданию администрации Энергодара в Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале мэр Максим Пухов.

«Ситуация вокруг Энергодара остается напряженной. Новый инцидент, который произошел сегодня буквально ночью, это атака на здание администрации. Произошло это около 1 часа ночи», — уточнил он.

По словам Пухова, обошлось без пострадавших, в момент атаки в здании никого не было. Он также рассказал, что нанесенные БПЛА повреждения оказались незначительными, удар не привел к возгоранию.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейшая в Европе, расположена рядом с городом Энергодар. В настоящее время все ее реакторы переведены в режим холодного останова.

Россия неоднократно заявляла об атаках на Энергодар и территорию ЗАЭС со стороны ВСУ. В Киеве такие обвинения отвергают.

Глава Энергодара вместе с тем подчеркнул, что из-за жары и сухой погоды «любой обстрел, любая атака, любой взрыв» могут привести к возгоранию. В связи с этим все службы работают в режиме повышенной готовности.

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Ранее, 6 июня, не менее пяти украинских БПЛА атаковали Энергодар в Запорожской области. Пухов связал налеты с началом переговоров в Калининграде главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. Они прибыли в город чтобы обсудить 6 июня ядерную безопасность во время конфликта на Украине.

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Полина Дуганова
БПЛА дроны беспилотники Энергодар Запорожская АЭС
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