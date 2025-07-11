Актер из «Астерикса и Обеликса» сорвался с балкона и разбился

Бан Хэй Мин (Фото: Eric Dervaux / Reuters)

Известного под псевдонимом Веселый китаец и сыгравшего злодея в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» актера и комика Бан Хэй Мина нашли мертвым в Париже. По данным издания Le Parisien, 43-летний актер погиб после падения с восьмого этажа. На месте происшествия работают пожарные и полиция.

«С безграничной печалью мы вынуждены сообщить о трагической гибели нашего друга, нашего великого артиста Бан Хэй Мина», — сообщил продюсер погибшего Филипп Дельмас.

Он также добавил, что Бан Хэй Мин, по предварительным данным, пытался достать свой телефон, упавший в водосточную трубу на балконе, поскользнулся и сорвался вниз. Телефон, как сообщили в полиции, нашли в трубе, на подоконнике рядом обнаружили пепельницу. Прощального письма в квартире не нашли.

Прокуратура Парижа начала расследование причин смерти. Основная версия — несчастный случай.

Издание напомнило, что Бан Хэй Мин стал известен широкой публике в 2023 году после выхода «Астерикса и Обеликса: Поднебесная», а ранее актер выступал в Jamel Comedy Club, где прославился «едким юмором» и импровизациями. Он начал карьеру с нуля, некоторое время жил на улице. Незадолго до смерти артист вернулся на сцену с новым шоу Kill Bun, которое должен был представить в Монреале.