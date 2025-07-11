«Достоевскую» Кольцевой линии метро достроят к 2030 году

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Станцию метро «Достоевская» Кольцевой линии Московского метрополитена достроят к 2030 году, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил сложность проекта, которая связана с необходимостью интеграции радиального направления и кольцевого в районе спорткомплекса «Олимпийский».

Попытки реализовать станцию на Кольцевой линии в районе Самотечной улицы предпринимались в советское и постсоветское время, но оказались безуспешными из-за высокой сложности. Все работы должны были вестись вручную на большой глубине между действующими линиями, пояснил градоначальник. «Но мы активно возобновили этот проект, и сегодня реализовано порядка четверти всего объема. Работа там небыстрая, поэтому планируем к 2030 году эту станцию достроить и интегрировать в разные линии метро», — пояснил Собянин.

Станция «Достоевская» станет 13-й на Кольцевой линии столичного метро, где новых станций не строили последние 70 лет. Она будет расположена между станциями «Проспект мира» и «Новослободская». Проект станции был создан еще в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны», но его реализация откладывалась десятилетиями. В 2017 году от строительства станции власти Москвы отказались, но позднее пересмотрели свое решение, и осенью 2022 года Собянин утвердил проект строительства «Достоевской».