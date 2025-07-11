В App Store появилось приложение Альфа-банка под новым названием

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Приложение Альфа-банка вернулось в App Store под названием «Делим вместе». Сообщение об этом с призывом «скачивать прямо сейчас» опубликовано в 9:00 мск в официальном телеграм-канале банка. К тексту приложена прямая ссылка на новую утилиту в магазине приложений для устройств на iOS.

«Скачивайте прямо сейчас. И пользуйтесь всеми функциями, как раньше», — говорится в сообщении.

В англоязычной версии приложение называется Split Activities.

«Кто не успеет, тот опоздает. Установите на айфон приложение «Делим вместе» как можно скорее», — добавляют авторы сообщения. Про обновление версии для устройств на операционной системе Android в нем ничего не говорится.

Сейчас приложение Альфа-банка для Android можно скачать в виде APK-файла на официальном сайте финансовой организации или в одном из официальных сторов производителей, за исключением Google Play. В списке доступных Huawei AppGallery, Xiaomi Market, Galaxy Store, GetApps, RuMarket, Rustore, NashStore.

Из Google Play и App Store официальное приложение Альфа-банка исчезло почти сразу после начала российской военной операции на Украине в 2022 году.

На момент публикации материала приложение «Делим вместе» все еще доступно в App Store для скачивания.