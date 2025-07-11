Белый дом показал Дональда Трампа в образе Супермена
Белый дом опубликовал в соцсети X изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена.
На постере также размещен следующий текст: «Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен».
В декабре 2024 года Трамп выпустил коллекцию карточек в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT) со своим изображением. На них он предстал в образах охотника, игрока в гольф, астронавта и супергероя с исходящими из глаз лучами света и буквой «Т» на груди.
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Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
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