Белый дом показал Дональда Трампа в образе Супермена

Фото: WhiteHouse / X

Белый дом опубликовал в соцсети X изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена.

На постере также размещен следующий текст: «Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен».

В декабре 2024 года Трамп выпустил коллекцию карточек в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT) со своим изображением. На них он предстал в образах охотника, игрока в гольф, астронавта и супергероя с исходящими из глаз лучами света и буквой «Т» на груди.