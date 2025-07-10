В Волгоградской области при аварии на заводе погиб рабочий

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

В городе Волжский в Волгоградской области в результате взрыва на металлургическом предприятии погиб рабочий, еще несколько человек пострадали, сообщили в региональном управлении СКР. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Во время производства работ произошел хлопок, в результате которого один работник погиб, еще четверо госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, во время проведения ремонтных работ в одном из цехов завода из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.

В эпицентре аварийной ситуации в этот момент находились пять работников. Один из них погиб на месте» — пояснили в СКР. Остальных с ожогами доставили в больницу. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще двоих — как средней степени тяжести, отметили в ведомстве.

По данным портала V1.ru, двое пострадавших — 36 и 43 лет — находятся в реанимации.

В пресс-службе АО «Волжский трубный завод» (ВТЗ), где произошел инцидент, сообщили РБК, что «при выполнении ремонтных работ на трубопроводе в трубопрокатном цехе № 3 произошел несчастный случай». Там подтвердили гибель сотрудника завода и травмирование еще четверых.

«Предприятие выражает искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавших» — добавили в компании.

АО «Волжский трубный завод» — одно из крупнейших предприятий в стране, производящих трубы. Он был основан в 1970 году и сейчас является частью холдинга «Трубная металлургическая компания». На ВТЗ работает почти 10 тыс. человек.