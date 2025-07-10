Женщина с канистрой бензина пришла к премьеру Польши из-за кражи черепицы

Дональд Туск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Женщина попыталась пройти в канцелярию премьер-министра Польши Дональда Туска с пятилитровой канистрой бензина, чтобы встретиться с Дональдом Туском. Об этом сообщает RFM FM.

Позже пожарные установили, что в канистре находился бензин.

«Она нуждалась в медицинской и психиатрической помощи. Ее уже доставили в больницу, где она останется под наблюдением», — сообщил пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньски.

По его словам, женщина хотела поговорить с премьером из-за того, что у нее с крыши украли черепицу.