Женщина с канистрой бензина пришла к премьеру Польши из-за кражи черепицы
Женщина попыталась пройти в канцелярию премьер-министра Польши Дональда Туска с пятилитровой канистрой бензина, чтобы встретиться с Дональдом Туском. Об этом сообщает RFM FM.
Позже пожарные установили, что в канистре находился бензин.
«Она нуждалась в медицинской и психиатрической помощи. Ее уже доставили в больницу, где она останется под наблюдением», — сообщил пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньски.
По его словам, женщина хотела поговорить с премьером из-за того, что у нее с крыши украли черепицу.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов