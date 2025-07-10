В Москву этапировали фигурантов по делу экс-губернатора Курской области

В Москву этапировали фигурантов дела о хищениях на укреплениях в Курской области

Виталий Синьговский (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области)

Мещанский суд Москвы продлил арест руководителю строительной компании «СИЭМИ» Виталию Синьговскому и директору «ТД Курск» Денису Федорову в рамках расследования дела о хищении при возведении оборонительных сооружений (так называемых «зубов дракона») в Курской области (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Обоих фигурантов этапировали из курского СИЗО в Москву, сообщает ТАСС после ознакомления с материалами дела. О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие.

Согласно материалам дела, Федоров был арестован в Курске в конце января 2025 года по обвинению в хищении 43,5 млн руб., выделенных на строительство защитных укреплений на границе Курской области и Украины. Примерно тогда же был заключен под стражу Виталий Синьговский. Его обвиняют в хищении 51,6 млн руб.

Мещанский суд Москвы ранее в июне продлил арест еще двум фигурантам дела о хищениях при строительстве курских укреплений — экс-губернатору региона Алексею Смирнову и его бывшему первому заму Алексею Дедову. Обоих арестовали в середине апреля 2025 года, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

По версии следствия, ущерб бюджету Курской области из-за мошеннических действий Смирнова и Дедова превысил 1 млрд руб. Деньги на строительство оборонительных сооружений в регионе направило АО «Корпорация развития Курской области».