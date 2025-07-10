Рядом с исправительной колонией «Белый лебедь» загорелся лесопильный цех
На территории исправительной колонии № 1 в Соликамске произошло возгорание, сообщила РБК Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
По данным ведомства, пожар возник в лесопильном цехе в 11:30 (9:30 по московскому времени). На место происшествия прибыла бригада пожарных служб, были задействованы 42 человека и 13 единиц техники.
Пожар потушили через час, в 12:30 по местному времени, его площадь составила 300 кв. м. Как сообщает ФСИН, на момент возгорания в цехе не проводили работы. Среди сотрудников и осужденных никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.
Исправительная колония № 1 (ИК-1) в Соликамске входит в объединение исправительных колоний № 2 (ОИК-2) — это крупный исправительный комплекс, в который входит несколько учреждений, включая тюрьму особого режима «Белый лебедь».
ИК-2 «Белый лебедь» дислоцируется на территории ИК-1, то есть территориально исправительные колонии расположены по одному адресу.
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