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Рядом с исправительной колонией «Белый лебедь» загорелся лесопильный цех

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

На территории исправительной колонии № 1 в Соликамске произошло возгорание, сообщила РБК Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, пожар возник в лесопильном цехе в 11:30 (9:30 по московскому времени). На место происшествия прибыла бригада пожарных служб, были задействованы 42 человека и 13 единиц техники.

Пожар потушили через час, в 12:30 по местному времени, его площадь составила 300 кв. м. Как сообщает ФСИН, на момент возгорания в цехе не проводили работы. Среди сотрудников и осужденных никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

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Фото:Дмитрий Серебряков / ТАСС

Исправительная колония № 1 (ИК-1) в Соликамске входит в объединение исправительных колоний № 2 (ОИК-2) — это крупный исправительный комплекс, в который входит несколько учреждений, включая тюрьму особого режима «Белый лебедь».

ИК-2 «Белый лебедь» дислоцируется на территории ИК-1, то есть территориально исправительные колонии расположены по одному адресу.

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Яна Баширова Яна Баширова, Александра Озерова
новости пожар ИК-1 Белый лебедь
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