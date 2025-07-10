Суд назначил слушание по делу певицы Максаковой
Пресненский суд Москвы назначил на 16 июля предварительное заседание по уголовному делу в отношении оперной певицы, солистки Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минсюстом в реестр иноагентов). Документ опубликован в картотеке уголовных дел.
По итогам грядущего заседания определят дата начала слушания для рассмотрения дела по существу.
Поводом для возбуждения уголовного дела против певицы в сентябре 2024 года стал ролик, который Максакова опубликовала на YouTube. В нем певица призывала помогать Вооруженным силам Украины. В декабре Пресненский суд столицы заочно арестовал певицу — она находилась за рубежом.
За вменяемое Максаковой преступление — публичные призывы через интернет и СМИ к деятельности, направленной против безопасности государства — предусмотрены штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Кроме того, против Максаковой возбуждено дело о нарушении деятельности иностранного агента.
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