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Суд назначил слушание по делу певицы Максаковой

Предварительное слушание по делу певицы Максаковой назначили на 16 июля
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Мария Максакова (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы назначил на 16 июля предварительное заседание по уголовному делу в отношении оперной певицы, солистки Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минсюстом в реестр иноагентов). Документ опубликован в картотеке уголовных дел.

По итогам грядущего заседания определят дата начала слушания для рассмотрения дела по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела против певицы в сентябре 2024 года стал ролик, который Максакова опубликовала на YouTube. В нем певица призывала помогать Вооруженным силам Украины. В декабре Пресненский суд столицы заочно арестовал певицу — она находилась за рубежом.

Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову за призывы помогать ВСУ
Общество
Мария Максакова

За вменяемое Максаковой преступление — публичные призывы через интернет и СМИ к деятельности, направленной против безопасности государства — предусмотрены штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Кроме того, против Максаковой возбуждено дело о нарушении деятельности иностранного агента.

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