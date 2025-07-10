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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова рассказала о критериях демобилизации из зоны боев на Украине

Москалькова: в 2025-м одобрено более 70 заявок на демобилизацию со спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

В 2025 году власти утвердили более 70 разрешений на демобилизацию участников боевых действий на Украине, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».

Омбудсмен рассказала, что ее аппарат получил «достаточно много» запросов на демобилизацию. «Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям было более 70», — сказала она.

Москалькова объяснила, что участники военных действий могут настаивать на демобилизации «в связи с особыми семейными обстоятельствами». При таком условии, служащий должен «обратиться к командиру воинской части».

Москалькова также отметила, что решение о демобилизации военного принимается коллегиально, так как каждый случай неповторим и требует разного подхода.

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Фото:John Moore / Getty Images

В России условия увольнения с военной службы во время военной операции аналогичны тем, что предусмотрены для военнослужащих в мирное время, но имеют некоторые особенности, связанные с характером текущих боевых действий. В первую очередь, увольнение возможно по истечении срока контракта, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, а также за дисциплинарные нарушения. Возможные причины демобилизации на основе семейных обстоятельств могут включать, в том числе:

  • наличие двух и более детей или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет,
  • необходимость ухода за близким родственником, или если военнослужащий является единственным опекуном несовершеннолетних детей.

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Теги
Софья Полковникова
Татьяна Москалькова демобилизация Россия
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