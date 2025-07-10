В Южной Корее повторно арестовали экс-президента по делу о мятеже
Суд в Сеуле во второй раз выдал ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля по обвинениям, связанным с кратковременным введением им военного положения в декабре, сообщает Politico.
Впервые экс-президента арестовали в январе, а освободили в марте.
Юна обвинили в попытке мятежа после того, как в декабре он ввел военное положение для подавления оппозиции, которое длилось несколько часов.
Новое судебное заседание состоялось 9 июля и длилось около семи часов. Против Юна выдвинули дополнительные обвинения: превышение полномочий, злоупотребление, воспрепятствование работе должностных лиц и подделка официальных документов. Суд согласился с доводами специального прокурора о риске того, что на свободе экс-президент может уничтожить доказательства.
Бывшего главу государства направили в СИЗО. Его адвокаты назвали ходатайство об аресте чрезмерным и необоснованным.
Если Юну будут предъявлены новые обвинения, он может находиться под арестом до шести месяцев до вынесения первоначального решения суда.
Глава государства подвергся импичменту в декабре прошлого года, его сняли с поста в апреле. Обвинения против Юна могут грозить ему смертной казнью или пожизненным заключением.
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