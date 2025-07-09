В Европе отозвали партию капель Zaditen из-за риска развития слепоты

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В Великобритании срочно отозвали более 11 тысяч глазных капель Zaditen из-за проблем на производстве, которые могли привести к нестерильности препарата. У пациентов есть риск занести инфекцию в глаза, сообщило издание Daily Mail.

Решение приняло Британское агентство по контролю за качеством лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA) отозвал только одну партию глазных капель Zaditen объемом 5 мл, произведенную французской компанией Laboratoires Théa, с номером партии 4V64 и сроком годности до 30 сентября 2026 года.

Причина — во время производства препарат мог быть загрязнен. Это повышает риск развития конъюнктивита, воспаления роговицы и век, а в тяжелых случаях — к потере зрения.

По данным издания, несмотря на вывод партии из оборота, британское агентство на данный момент никаких жалоб от пациентов об осложнениях не получало.

Глазные капли Zaditen 0,25 мг/мл производства компании «Laboratoires Théa» продавались и в России. Их стоимость свыше трех тысяч рублей. Также можно приобрести препарат от других производителей — Excelvision (Франция) и Novartis Pharma (Швейцария). При этом они в шесть раз дешевле.