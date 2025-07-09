Скончалась актриса Александринского театра Галина Карелина

Галина Карелина (Фото: alexandrinsky / Telegram)

В возрасте 94 лет умерла народная артистка России Галина Карелина, сообщает Александринский театр.

«Галина Тимофеевна Карелина почти семь десятилетий своей творческой жизни посвятила служению Александринской сцене <...> Александринцы скорбят о кончине!» — говорится в сообщении.

Пресс-служба театра назвала актрису «примером беззаветного служения профессии, театру». Дату прощания с Карелиной сообщат позднее отдельно.

Галина Карелина родилась 18 июня 1931 года. В труппу Александринского театра ее приняли в 1956 году, сразу после того как она окончила обучение в Ленинградском театральном институте имени Островского (в настоящее время РГИСИ). Она прослужила в театре 69 лет.

За это время актриса предстала перед зрителями в более чем 60 различных образах современного и классического репертуара. Среди последних ее выступлений — роль бабушки в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» и образ Дамы в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего».

Помимо работы в театре Карелина также снималась в кино. Фильмография актрисы насчитывает почти 30 работ. Так, среди известных ее ролей — мать Нефедова Марья Михайловна в фильме «Бандитский Петербург — 10» (2006) и роль наркодилера Екатерины Александровны в «Улицы разбитых фонарей — 6» (2004).

Она была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР в 1974 году, а также звания народной артистки РСФСР в 1980 году.