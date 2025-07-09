Минобороны запустило онлайн-подтверждение участия в военной операции
Министерство обороны совместно с Министерством цифрового развития реализовали техническую возможность подтверждать участие военнослужащих в военной операции на Украине онлайн. Благодаря этому процесс получения льгот будет ускорен, сообщило Министерство обороны.
Новая система позволит участникам военной операции и их семьям оперативно получать положенные федеральные и региональные льготы. При этом родственникам не нужно предоставлять бумажные справки и документы. Все подтверждения будут осуществляться автоматически на основе сведений из базы данных ведомства.
«Как мы говорим: от четырех дней, которые сейчас у нас регламентные на предоставление справки или сведений в рамках межведомственного взаимодействия, срок будет сокращен до нескольких секунд», — рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
По данным Минобороны, сейчас получателями госуслуг онлайн сформировано свыше 110 тыс. справок об участии в военной операции. В рамках приемной кампании в вузы и учреждения СПО военнослужащие и их родственники могут подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки.
С ноября 2024 года начал работать Единый реестр воинского учета. Это система, в которой находятся данные обо всех гражданах, связанных с воинским учетом, призывниках и военнообязанных. Через него осуществляется рассылка электронных повесток на портале «Госуслуги».
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