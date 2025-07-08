 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«До конца этой недели в столице сохранится сильная жара, температура воздуха в дневные часы может достигать от плюс 30 до плюс 34 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов», — заявил чиновник.

Сейчас на столичных водоемах работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная: 14 — на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и десять — на прудах и озерах, уточнил Бирюков. Так, под постоянным контролем находятся Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, перечислил заммэра.

Всего в обеспечении безопасности на воде задействованы 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Но в период жары в бригады привлекаются дополнительные люди, и их численность увеличивается до 100 человек.

Во вторник температура воды в водоемах столичного региона приблизилась к 20-градусной отметке, а к концу недели вода прогреется до плюс 23–24 градусов: «Именно столько сегодня показывают водяные термометры в прибрежной зоне Черного моря», — сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В связи с жарой на столичных вокзалах и в метро в дневные часы бесплатно раздают питьевую воду, а на Восточном вокзале заработала специальная система туманообразования, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва Погода жара
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 19:09
Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» перешел в «Крылья» Спорт, 19:23
Обвинение запросило штраф для разработчика суперкомпьютеров Абрамова Общество, 19:22
Волатильность крипторынка упала. Когда биткоин перестанет быть скучным Крипто, 19:22
В Татарстане молодым парам выдадут гранты по ₽100 тыс. на свадьбу Общество, 19:14
В столичных автобусах летом забыли ведро раков и дипломную работу Город, 19:07
Правительство обновит список лекарств для господдержки российской фармы Политика, 19:06
Инвесторы 9 июля получат акции «Эталона» вместо кипрских расписок Инвестиции, 19:04
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний из-за деталей БПЛА Общество, 19:02
ЦАХАЛ сообщила об ударе по Ливану из-за «ключевого террориста» ХАМАС Политика, 18:51
Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком Политика, 18:49
В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары Город, 18:44
Суд в Амстердаме продлил предварительное заключение Промеса до 2026 года Спорт, 18:44
Соболенко с трудом обыграла 37-летнюю немку в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 18:35
Брюссель окончательно утвердил присоединение Болгарии к зоне евро Политика, 18:30