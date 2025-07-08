В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары
В столице спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«До конца этой недели в столице сохранится сильная жара, температура воздуха в дневные часы может достигать от плюс 30 до плюс 34 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов», — заявил чиновник.
Сейчас на столичных водоемах работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная: 14 — на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и десять — на прудах и озерах, уточнил Бирюков. Так, под постоянным контролем находятся Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, перечислил заммэра.
Всего в обеспечении безопасности на воде задействованы 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Но в период жары в бригады привлекаются дополнительные люди, и их численность увеличивается до 100 человек.
Во вторник температура воды в водоемах столичного региона приблизилась к 20-градусной отметке, а к концу недели вода прогреется до плюс 23–24 градусов: «Именно столько сегодня показывают водяные термометры в прибрежной зоне Черного моря», — сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В связи с жарой на столичных вокзалах и в метро в дневные часы бесплатно раздают питьевую воду, а на Восточном вокзале заработала специальная система туманообразования, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
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