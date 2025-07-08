Стрелявший в Фицо объяснил мотивы своих действий
72-летний Юрай Цинтула, которого обвиняют в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил свой поступок тем, что политик «душил культуру», сообщает Reuters.
Об этом он заявил во время судебного процесса. Цинтула признал, что стрелял в премьера, но отрицает намерение убить его.
«Потому что он душил культуру», — ответил он на вопрос о мотивах преступления.
Прокуратура классифицирует инцидент как терроризм. Защита отвергает такое обвинение.
В середине мая 2024 года в Фицо выстрелили несколько раз, когда он вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлова. На вертолете его доставили в больницу в состоянии, угрожающем жизни.
В политика попало три пули — одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.
В апреле 2025 года премьер-министр рассказал, что испытывает трудности в связи с ранением.
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