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Покушение на Фицо ,  
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Стрелявший в Фицо объяснил мотивы своих действий

Сюжет
Покушение на Фицо
Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на&nbsp;Роберта Фицо, совершенном в мае 2024 года, 8 июля 2025 года
Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на Роберта Фицо, совершенном в мае 2024 года, 8 июля 2025 года (Фото: Jakub Gavlak / EPA / ТАСС)

72-летний Юрай Цинтула, которого обвиняют в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил свой поступок тем, что политик «душил культуру», сообщает Reuters.

Об этом он заявил во время судебного процесса. Цинтула признал, что стрелял в премьера, но отрицает намерение убить его.

«Потому что он душил культуру», — ответил он на вопрос о мотивах преступления.

Прокуратура классифицирует инцидент как терроризм. Защита отвергает такое обвинение.

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Политика
Роберт Фицо

В середине мая 2024 года в Фицо выстрелили несколько раз, когда он вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлова. На вертолете его доставили в больницу в состоянии, угрожающем жизни.

В политика попало три пули — одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.

В апреле 2025 года премьер-министр рассказал, что испытывает трудности в связи с ранением.

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Персоны
Полина Харчевникова
Роберт Фицо покушение мотивы
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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