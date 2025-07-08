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Общество ,  
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Число заражений коклюшем в Японии превысило рекорд 2019 года в два раза

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Число зараженных коклюшем в Японии за первые полгода составило 39 672. Это в два раза больше, чем в 2019 году, который был рекордным по заболеванию. Тогда зарегистрировали почти 17 тысяч случаев, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные Японского института безопасности здравоохранения.

С 23 по 29 июня коклюшем заразились 3353 человека, что является самым высоким показателем с 2018 года. По данным телеканала NHK, больше всего заболевших в Токио — 234 новых случая.

По информации Японского института безопасности здравоохранения, с начала апреля число пациентов в больницах и частных клиниках превышает 1000 в неделю.

Коклюш — острая инфекция дыхательных путей, передающаяся воздушно-капельным путем. Бактерии Bordetella pertussis попадают в организм и размножаются в области внутренней оболочки гортани и бронхов. Выделяемые патогенными микроорганизмами токсины вызывают воспаление и сильный кашель. Коклюшем чаще всего болеют дети. Заболевание может привести к пневмонии с потенциально летальным исходом.

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Анастасия Бычкова
Япония Коклюш заболевание
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