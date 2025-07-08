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Общество ,  
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Оправданного за взрыв в многоэтажке астраханца решили судить заново

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В ходе рассмотрения кассации суд решил пересмотреть дело жителя Астраханской области, оправданного по делу о взрыве газа в многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

Фигурант дела был признан виновным в суде первой инстанции, однако оправдан в ходе апелляционного процесса.

«Апелляционный приговор Астраханского областного суда от 24 декабря 2024 года <...> отменить, материалы уголовного дела передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд апелляционной инстанции в ином составе суда», — говорится в судебных документах.

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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

В сентябре 2024 года мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения, признав его виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере (п. 3 ст. 109, ст. 168 УК России).

Позднее апелляционный суд признал его невиновным из-за отсутствия состава преступления. После этого кассационная инстанция постановила пересмотреть решение.

Мужчина вину не признал. Как он объяснил, в феврале 2023 года он выключил в квартире все электрические приборы и перекрыл газ перед тем, как уйти в море.

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Полина Харчевникова
Астраханская область суд пересмотр дела взрыв газа
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