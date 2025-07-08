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В Госдуме напомнили о штрафах за вырубку деревьев на дачном участке

Депутат Колунов: дачникам грозит штраф за вырубку деревьев на участке

Дачникам может грозить штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб. за вырубку деревьев на участке без разрешения, а за использование специальных технических средств — до 5 тыс. руб., сообщил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Вырубка деревьев на собственном участке — сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе», — сказал депутат.

За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. — для должностных лиц, от 200 тыс. до 300 тыс. руб. — для юридических лиц.

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Те же действия, совершенные с применением специальных технических средств, грозят их конфискацией и штрафом для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Также без соответствующих разрешений нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам, напомнил депутат. Он добавил, что самовольная вырубка также запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду. Для этого нужно получить специальное разрешение и оформить порубочный лист.

Колунов пояснил, что существует несколько случаев, когда деревья можно рубить без дополнительных согласований. В первую очередь это относится к аварийным деревьям, угрожающим падением на строения или коммуникации, а также к засохшим или пораженным болезнями и вредителями растениям. Однако даже в этих ситуациях требуется официальное заключение экспертизы, подтверждающее состояние дерева. Также можно рубить деревья, которые были посажены самим владельцем участка.

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Евгений Вахляев
Госдума штраф вырубка деревьев дача
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