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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о возможных новых фигурантах в деле экс-губернатора Смирнова

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

В уголовном деле о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной, могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О возможном появлении в деле о хищении средств также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

«В деле Смирнова (экс-главы Курской области. — РБК) и его бывшего заместителя Дедова могут в скором времени появиться новые фигуранты», — сказал собеседник агентства.

Возможное появление новых фигурантов по данному делу связано с тем, что один из обвиняемых по делу начал «активно давать показания», отметил ТАСС.

Еще одному фигуранту дела экс-губернатора Смирнова предъявили обвинение
Общество
Алексей Смирнов

В мае обвинение по статье о растрате также было предъявлено главе ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову, ранее давшему показания против Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова по делу о хищении более 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Бизнесмена задержали и доставили в Москву.

В апреле Смирнова и Дедова заключили под стражу по делу о хищении защитных сооружений на границе с Украиной.

Фигурантом дела также выступает руководство Корпорации развития Курской области, выступавшей генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений.

Врио курского губернатора Александр Хинштейн говорил, что корпорация «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а «прежние руководители Курской области Смирнов, Дедов и другие просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды», и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».

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Плугина Ирина
Курская область уголовное дело хищение средств фигуранты фортификация
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