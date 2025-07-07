 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге горит склад на 3,5 тыс. кв. м. Видео

В Екатеринбурге загорелся склад, площадь пожара достигла 3,5 тыс. квадратов

В Екатеринбурге горит склад на 3,5 тыс. кв. м. Видео
Video

В Екатеринбурге на улице Монтажников горит склад на площади 3,5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. У четырехэтажного здания частично обрушилась кровля.

К тушению привлечено более 70 пожарных и 30 единиц техники. Силы и средства для ликвидации пожара наращиваются, отметили в МЧС.

E1 передавало, что склад почти полностью выгорел, обрушились верхние этажи здания. Площади занимают шесть организаций, в том числе компания, которая сдает площади для хранения.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Нафикова
пожар склад МЧС
Материалы по теме
В московском ТЦ «Метрополис» произошел пожар
Общество
В Строгино загорелся торговый центр
Общество
В Коммунарке загорелся грузовой автомобиль
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Андреева поблагодарила Федерера после выхода в четвертьфинал Уимблдона Спорт, 21:41
Трамп показал письмо Токаеву про пошлины для Казахстана в 25% Политика, 21:39
Зеленский пообещал Трампу заменить посла в Вашингтоне Политика, 21:39
Шереметьево и Пулково обслужили за сутки свыше тысячи рейсов Общество, 21:34
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Белый дом назвал причину приостановки военных поставок Украине Политика, 21:28
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из ружья Общество, 21:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ и его заместителя Политика, 21:21
Стало известно, когда Старовойт совершил самоубийство Политика, 21:15
Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Сочи» Спорт, 21:12
Мирра Андреева не сразу заметила, что выиграла матч 1/8 финала Уимблдона Спорт, 21:12
ТАСС сообщил о возможных новых фигурантах в деле экс-губернатора Смирнова Политика, 21:08
Как Урсула фон дер Ляйен оказалась перед угрозой отставки Политика, 21:03
Турецкие активы упали на фоне задержаний оппозиционных политиков Инвестиции, 20:58