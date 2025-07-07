В Екатеринбурге горит склад на 3,5 тыс. кв. м. Видео
В Екатеринбурге на улице Монтажников горит склад на площади 3,5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. У четырехэтажного здания частично обрушилась кровля.
К тушению привлечено более 70 пожарных и 30 единиц техники. Силы и средства для ликвидации пожара наращиваются, отметили в МЧС.
E1 передавало, что склад почти полностью выгорел, обрушились верхние этажи здания. Площади занимают шесть организаций, в том числе компания, которая сдает площади для хранения.
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