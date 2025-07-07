Путин подписал закон о правах на недвижимость в новых регионах России

Виды Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Документы украинского образца на недвижимость в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях будут действовать в России при соблюдении определенных условий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новому закону, на территории России действуют только документы на недвижимость, выданные властями Украины жителям Донбасса и Новороссии с соблюдением местного законодательства. Украинские документы на недвижимость, выданные после присоединения этих регионов к России, считаются недействительными.

Документы на недвижимость, выданные в ДНР и ЛНР, будут регулироваться новым законом отдельно. Это объясняется тем, что регистрация права на недвижимость в народных республиках, провозгласивших свою независимость в 2014 году, регулировалась их нормативными актами.

Исполнительные органы Донбасса и Новороссии создадут региональные комиссии, которые будут принимать решение о соответcтвии документов на недвижимость указанным критериям. Полномочия комиссий будут действовать до 1 января 2028 года.

Закон вступит в силу через три месяца — в октябре 2025 года.

Ранее, 2 июля, закон об особенностях учета прав на недвижимость в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях был одобрен Советом Федерации.



В конце июня закон был принят Госдумой сразу в двух чтениях, втором и третьем.

Пояснительная записка к закону признает правоустанавливающими документами на недвижимость, расположенную на новых территориях России, документы, выданные государственными органами Украины и/или удостоверенные украинскими нотариусами в соответствии с действовавшим тогда законодательством.

Документы на недвижимость считаются действительными только в случае, если они были выданы или удостоверены до даты вхождения этих территорий в состав России.