Игорь Верник попал в ДТП
Народный артист России Игорь Верник не сможет выйти на сцену 7 июля из-за дорожно-транспортного происшествия с его участием.
Об этом сообщило театральное агентство «Арт-партнер XXI». Верник должен был сыграть в спектакле «Торговцы резиной» на сцене Театра Эстрады.
«В связи с болезнью народного артиста России Игоря Верника, вызванной дорожно-транспортным происшествием, спектакль «Торговцы резиной», запланированный к показу 7 июля 2025 года на сцене Театра Эстрады, переносится на 13 октября 2025 и будет показан на сцене Театра Терезы Дуровой», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием к Игорю Вернику и его представителю.
RT сообщило, что Верник не знает о новостях, где говорится о ДТП с его участием.
Верник — народный артист России. Он известен по ролям в фильмах и сериалах, таких как «12», «Папины дочки», «Кухня», «Легкий способ бросить курить» и других. Он также ведет различные телепередачи и играет в театре.
В спектакле «Торговцы резиной» по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина он должен был сыграть одну из главных ролей Шмуэля Спроля.
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