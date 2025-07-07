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Общество ,  
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Игорь Верник попал в ДТП

Игорь Верник
Игорь Верник (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Народный артист России Игорь Верник не сможет выйти на сцену 7 июля из-за дорожно-транспортного происшествия с его участием.

Об этом сообщило театральное агентство «Арт-партнер XXI». Верник должен был сыграть в спектакле «Торговцы резиной» на сцене Театра Эстрады.

«В связи с болезнью народного артиста России Игоря Верника, вызванной дорожно-транспортным происшествием, спектакль «Торговцы резиной», запланированный к показу 7 июля 2025 года на сцене Театра Эстрады, переносится на 13 октября 2025 и будет показан на сцене Театра Терезы Дуровой», — говорится в сообщении.

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Общество
Игорь Верник

РБК обратился за комментарием к Игорю Вернику и его представителю.

RT сообщило, что Верник не знает о новостях, где говорится о ДТП с его участием.

Верник — народный артист России. Он известен по ролям в фильмах и сериалах, таких как «12», «Папины дочки», «Кухня», «Легкий способ бросить курить» и других. Он также ведет различные телепередачи и играет в театре.

В спектакле «Торговцы резиной» по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина он должен был сыграть одну из главных ролей Шмуэля Спроля.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Александра Озерова
Игорь Верник театр ДТП
Игорь Верник фото
Игорь Верник
актер, ведущий, продюсер
11 октября 1963 года
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