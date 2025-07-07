 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве внедрили передачу показателей здоровья через ИИ-ассистента

Ракова: показатели давления и пульса можно отправить в ЭМК через ИИ-ассистента
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Столичные власти продолжают развивать простые и понятные инструменты и сервисы, чтобы горожане более внимательно заботились о своем здоровье. В частности, правительство Москвы внедрило возможность внесения показателей пульса и артериального давления в электронную медицинскую карту (ЭМК) с помощью ИИ-ассистента Алиса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новая функция, которую можно подключить в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», позволяет москвичам фиксировать данные о здоровье в сервисе, не прибегая к ручному вводу через телефон или компьютер.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, пользователю нужно получить доступ к электронной медкарте, авторизоваться в приложении «ЕМИАС.ИНФО» через учетную запись портала mos.ru, зайти в раздел «Дневник здоровья» и нажать «Подключить Алису», после чего следовать пошаговой инструкции.

После успешного подключения пациенту нужно сказать: «Алиса, запусти навык ЕМИАС» и далее голосом передать показатели верхнего и нижнего артериального давления и пульса. Эти данные нейросеть отправит в ЭМК по защищенному каналу, сама процедура занимает не более одной минуты. Впоследствии врач может использовать эти сведения как часть клинической картины при очном или дистанционном приеме.

Отметим, что на данный момент сервис работает в экспериментальном режиме и до конца лета его функционал расширится: пользователи смогут добавлять показатели уровня сахара и кислорода в крови, информацию о приступах стенокардии, отслеживать изменения роста и веса.

Вице-мэр отметила, что основным приоритетом для столичных властей в области цифровизации здравоохранения является повышение функционала и удобства электронной медицинской карты. «За последний год москвичи стали на четверть чаще обращаться к ней, а в «Дневнике здоровья» — разделе, где фиксируются показатели артериального давления, пульса, уровня сахара и кислорода в крови и ряд других данных, — уже более 300 млн записей», — уточнила Ракова.

Напомним, что ранее жители столицы уже могли добавлять данные в «Дневник здоровья» вручную, с помощью голоса, по фотографии из галереи мобильного устройства или путем снимка экрана измерительного прибора прямо в приложении. При этом новая функция расширяет возможности пользователей, в том числе пожилых пациентов или тех, кому сложно работать с сенсорными интерфейсами. Эта возможность также пригодится людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно отслеживать жизненно важные параметры.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
инновации в медицине нейросети медкарты Анастасия Ракова Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
ТАСС сообщил о задержании бывшего первого замглавы Росгвардии Общество, 15:52
Глава МЧС прилетел в Баку Политика, 15:51
Россиянка без борьбы вышла в четвертьфинал парного разряда Уимблдона Спорт, 15:46
«Радиостанция Судного дня» передала первое за четыре дня сообщение Политика, 15:41
Volvo отзовет 12 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозами Авто, 15:36
Причиной смерти двух участников забега «Хибины» стало переохлаждение Общество, 15:36
СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Ершове Общество, 15:34
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Власти и бизнес определились, как ФНС будет оценивать компании и ИППодписка на РБК, 15:33
Москвичей предупредили о грозе в жару 8 июля Общество, 15:23
На Чукотке задержали мужчину за кражу ₽3 млн у участника военной операции Политика, 15:22
Правительство предложило новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов Общество, 15:21
Россияне столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном Общество, 15:17
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
В Московской области нашли труп прикованной наручниками женщины Общество, 15:15