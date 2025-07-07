В Москве внедрили передачу показателей здоровья через ИИ-ассистента

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Столичные власти продолжают развивать простые и понятные инструменты и сервисы, чтобы горожане более внимательно заботились о своем здоровье. В частности, правительство Москвы внедрило возможность внесения показателей пульса и артериального давления в электронную медицинскую карту (ЭМК) с помощью ИИ-ассистента Алиса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новая функция, которую можно подключить в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», позволяет москвичам фиксировать данные о здоровье в сервисе, не прибегая к ручному вводу через телефон или компьютер.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, пользователю нужно получить доступ к электронной медкарте, авторизоваться в приложении «ЕМИАС.ИНФО» через учетную запись портала mos.ru, зайти в раздел «Дневник здоровья» и нажать «Подключить Алису», после чего следовать пошаговой инструкции.

После успешного подключения пациенту нужно сказать: «Алиса, запусти навык ЕМИАС» и далее голосом передать показатели верхнего и нижнего артериального давления и пульса. Эти данные нейросеть отправит в ЭМК по защищенному каналу, сама процедура занимает не более одной минуты. Впоследствии врач может использовать эти сведения как часть клинической картины при очном или дистанционном приеме.

Отметим, что на данный момент сервис работает в экспериментальном режиме и до конца лета его функционал расширится: пользователи смогут добавлять показатели уровня сахара и кислорода в крови, информацию о приступах стенокардии, отслеживать изменения роста и веса.

Вице-мэр отметила, что основным приоритетом для столичных властей в области цифровизации здравоохранения является повышение функционала и удобства электронной медицинской карты. «За последний год москвичи стали на четверть чаще обращаться к ней, а в «Дневнике здоровья» — разделе, где фиксируются показатели артериального давления, пульса, уровня сахара и кислорода в крови и ряд других данных, — уже более 300 млн записей», — уточнила Ракова.

Напомним, что ранее жители столицы уже могли добавлять данные в «Дневник здоровья» вручную, с помощью голоса, по фотографии из галереи мобильного устройства или путем снимка экрана измерительного прибора прямо в приложении. При этом новая функция расширяет возможности пользователей, в том числе пожилых пациентов или тех, кому сложно работать с сенсорными интерфейсами. Эта возможность также пригодится людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно отслеживать жизненно важные параметры.