Профсоюзы напомнили, какую часть премии сможет удерживать работодатель

С 1 сентября у россиян по-другому будут удерживать часть премии на работе

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Максимальное удержание премии за дисциплинарные нарушения на работе с 1 сентября 2025 года не будет превышать 20% от общей месячной зарплаты в соответствии с недавно принятыми поправками в Трудовой кодекс (ТК) России, сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев. По его словам, изменения в ТК сделают систему оплаты труда более справедливой и понятной, так как исключат произвольные решения со стороны работодателей.

«К сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тыс. руб. в качестве оклада, а 80 тыс. в качестве премии», — сказал Купреев ТАСС.

Если руководство компании захочет наказать сотрудника за какой-либо проступок и лишит всей премии, то работник получит на руки только первую сумму — 20 тыс. руб., отметил член ФНПР.

Кроме того, поправки обязывают работодателя точно описывать в коллективном договоре с работником порядок премирования, а именно — виды премии, их размер и срок выплаты.

Соответствующий закон подписал 7 июня 2025 года президент России Владимир Путин, после чего документ появился на портале официального опубликования правовых актов. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.