 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Профсоюзы напомнили, какую часть премии сможет удерживать работодатель

С 1 сентября у россиян по-другому будут удерживать часть премии на работе
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Максимальное удержание премии за дисциплинарные нарушения на работе с 1 сентября 2025 года не будет превышать 20% от общей месячной зарплаты в соответствии с недавно принятыми поправками в Трудовой кодекс (ТК) России, сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев. По его словам, изменения в ТК сделают систему оплаты труда более справедливой и понятной, так как исключат произвольные решения со стороны работодателей.

«К сожалению, зачастую работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тыс. руб. в качестве оклада, а 80 тыс. в качестве премии», — сказал Купреев ТАСС.

Если руководство компании захочет наказать сотрудника за какой-либо проступок и лишит всей премии, то работник получит на руки только первую сумму — 20 тыс. руб., отметил член ФНПР.

Профсоюзы оценили нехватку денег у семей на ипотеку по рыночным ставкам
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, поправки обязывают работодателя точно описывать в коллективном договоре с работником порядок премирования, а именно — виды премии, их размер и срок выплаты.

Соответствующий закон подписал 7 июня 2025 года президент России Владимир Путин, после чего документ появился на портале официального опубликования правовых актов. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
профсоюзы ФНПР зарплата премия Владимир Путин Трудовой кодекс
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Власти и профсоюзы обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих
Экономика
Профсоюзы назвали риски низких доходов матерей в России
Экономика
Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
«Резюме» для товара: зачем нанимать свой собственный продукт на работуПодписка на РБК, 11:15
Сборку обновленного Evolute i-Space в России переведут на полный цикл Авто, 11:14
В Воронежской области задержали 15 поездов после падения дрона Политика, 11:07
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе⁠ Политика, 11:05
ОАЭ опровергли возможность получения «золотой визы» за стейкинг Toncoin Крипто, 11:04
От автомобилей к электронике: сможет ли новый промсбор защитить рынокПодписка на РБК, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Профсоюзы напомнили, какую часть премии сможет удерживать работодатель Общество, 11:00
В Росавиации назвали число рейсов, которые еще задерживаются Политика, 10:54
Стартовали съемки второй части фильма «Волшебник Изумрудного города» Life, 10:50
Autonews назвал шесть самых серьезных отзывов машин в России за 2025 год Авто, 10:47
Топ-5 ошибок бизнеса в работе с самозанятыми: как их избежатьПодписка на РБК, 10:42
ФАС завела дело против импортера антибиотика для лечения пневмонии Общество, 10:36
10 правил, которые помогут чувствовать радость во второй половине жизниПодписка на РБК, 10:23