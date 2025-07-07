 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

NYT узнала, что украденную скрипку Страдивари нашли в Токио

NYT: украденную во время Второй мировой скрипку Страдивари нашли в Токио
Инструмент был изготовлен в 1709 году и украден во время Второй мировой войны. Специалист Карла Шапро узнала скрипку, просматривая фотографии с выставки инструментов Страдивари в Токио в 2018 году

Украденная в конце Второй мировой войне скрипка Mendelssohn знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари была найдена в Токио, сообщает The New York Times со ссылкой на специалистов.

Инструмент изготовили в 1709 году и передали на хранение семье Мендельсон-Бонке. Во время войны ее похитили. В течение десятилетий после войны семья безуспешно пыталась найти скрипку.

Специалист по культурным ценностям Карла Шапро недавно наткнулась на фотографии с выставки инструментов Страдивари в Токио в 2018 году. Она заметила скрипку, которая напоминала тот самый инструмент Mendelssohn, хотя у нее было другое название — Stella, а дата создания — 1707 год вместо 1709-го.

Однако после изучения фотографий и сравнения с изображениями оригинала она обнаружила те же узоры в текстуре древесины.

Stella, оцененную в $1,2-1,5 млн, продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году. Основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс также подтвердил, что это скрипка Mendelssohn.

В США нашли похищенную скрипку Страдивари
Общество
Фото:Global Look Press

По данным на 2021 год, в мире сохранилось около 650 инструментов работы Антонио Страдивари, в том числе около 450 скрипок. Первую скрипку, выпущенную под своей фамилией, Страдивари изготовил в 1666 году, а последнюю — в 1736 году.

Кроме скрипок, он также изготавливал гитары, альты, виолончели и даже одну арфу — по различным каталогам число его работ достигает 1150 единиц.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
скрипка Вторая мировая война Италия
Материалы по теме
На Карибах нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля «Сан-Хосе»
Общество
Полиция начала проверку сообщения о краже скрипки Страдивари в Москве
Общество
Современные скрипки победили шедевры Страдивари при слепом прослушивании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
NYT узнала, что украденную скрипку Страдивари нашли в Токио Общество, 06:35
Трамп пригрозил странам 10-процентными пошлинами за поддержку БРИКС Политика, 06:03
Богатство рассчитали по городам и селам — новые данные о неравенствеПодписка на РБК, 06:00
В Харькове раздались взрывы Политика, 05:59
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком Политика, 05:53
Глава Боливии заявил, что Запад использует Украину для избежания распада Политика, 05:47
Маск не исключил поддержку его партией кандидата в президенты США Политика, 05:24
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Ъ» узнал о миллиардном ущербе авиакомпаниям из-за сбоев в расписании Общество, 04:57
Минюст и ФБР опровергли теории заговора из-за дела Эпштейна и его смерти Политика, 04:52
Трамп заявил, что посетит пострадавший от наводнения Техас 11 июля Общество, 04:03
В МЧС рассказали, что предупреждали о плохой погоде в Хибинах Общество, 03:57
Трамп рассказал о просьбе Маска назначить близкого друга главой NASA Политика, 03:43
В Пулково предупредили об ограничениях на проход в зоны ожидания вылета Общество, 03:36
Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля Политика, 03:15