NYT узнала, что украденную скрипку Страдивари нашли в Токио

NYT: украденную во время Второй мировой скрипку Страдивари нашли в Токио

Инструмент был изготовлен в 1709 году и украден во время Второй мировой войны. Специалист Карла Шапро узнала скрипку, просматривая фотографии с выставки инструментов Страдивари в Токио в 2018 году

Украденная в конце Второй мировой войне скрипка Mendelssohn знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари была найдена в Токио, сообщает The New York Times со ссылкой на специалистов.

Инструмент изготовили в 1709 году и передали на хранение семье Мендельсон-Бонке. Во время войны ее похитили. В течение десятилетий после войны семья безуспешно пыталась найти скрипку.

Специалист по культурным ценностям Карла Шапро недавно наткнулась на фотографии с выставки инструментов Страдивари в Токио в 2018 году. Она заметила скрипку, которая напоминала тот самый инструмент Mendelssohn, хотя у нее было другое название — Stella, а дата создания — 1707 год вместо 1709-го.

Однако после изучения фотографий и сравнения с изображениями оригинала она обнаружила те же узоры в текстуре древесины.

Stella, оцененную в $1,2-1,5 млн, продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году. Основатель аукционного дома Tarisio Джейсон Прайс также подтвердил, что это скрипка Mendelssohn.

По данным на 2021 год, в мире сохранилось около 650 инструментов работы Антонио Страдивари, в том числе около 450 скрипок. Первую скрипку, выпущенную под своей фамилией, Страдивари изготовил в 1666 году, а последнюю — в 1736 году.

Кроме скрипок, он также изготавливал гитары, альты, виолончели и даже одну арфу — по различным каталогам число его работ достигает 1150 единиц.