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Экономика ,  
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Китай ограничил поставки медицинской техники из Евросоюза

Китай ограничил импорт медицинского оборудования из Евросоюза
Фото: Zhang Ailin / XinHua / Global Look Press
Фото: Zhang Ailin / XinHua / Global Look Press

Власти Китая ограничили импорт медицинского оборудования из Европейского союза, передает Reuters. Эти меры касаются участия в государственных тендерах на поставку медицинского оборудования стоимостью более 45 млн юаней ($6,3 млн).

Кроме того, КНР ограничивает импорт медицинской техники из третьих стран, если более 50% компонентов в ней произведено в ЕС. Как указало Министерство финансов Китая, запрет не распространяется на продукцию европейских компаний, производство которой ведется на территории Китая.

ЕС и Китай решили заменить пошлины на электромобили минимальной ценой
Экономика
Фото:Florence Lo / Reuters

Ограничения на поставку медицинской техники вводятся в рамках торгового конфликта Евросоюза и Китая. 5 июля КНР сроком на пять лет ввела антидемпинговые пошлины в отношении импортируемого бренди, произведенного в Евросоюзе, сообщал Bloomberg. Размер пошлин будет определяться исходя из налогооблагаемой цены импортируемых товаров.

В апреле Евросоюз и Китай начали переговоры по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин, введенных ЕС в 2024 году. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович недавно провел переговоры с министром торговли Китая Ван Вэньтао, в ходе которых стороны договорились обсудить минимальные цены.

В октябре 2024 года Евросоюз ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили, которые могут достигать 45,3% сверх стандартной импортной пошлины в размере 10%.

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