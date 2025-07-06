Путин отметил роль водного транспорта в укреплении безопасности России
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского морского и речного флота с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День работников морского и речного флота отмечается в первое воскресенье июля. В 2025 году он выпал на 6 июля.
В поздравлении Путин назвал водный транспорт одним из ключевых секторов экономики, отметив его вклад в укрепление безопасности и суверенитета, а также «в раскрытие промышленного, индустриального, туристического потенциала» российских регионов.
«Сегодня перед морским и речным флотом стоят серьезные задачи», — говорится в телеграмме. Работники отрасли должны отвечать на запросы внутреннего рынка, потребности российских компаний и выстраивать новые логистические маршруты, указал он.
Власти будут поддерживать расширение программ строительства судов, портов и модернизации инфраструктуры, пообещал Путин.
В мае правительство обновило стратегию развития судостроения «с горизонтом планирования до 2050 года». Базовый сценарий предусматривает строительство более 1,6 тыс. гражданских судов и единиц морской техники до 2036 года, рассказывал первый вице-премьер Денис Мантуров.
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