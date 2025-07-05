В Строгино загорелся торговый центр

В московском районе Строгино произошел пожар в ТЦ «Северный ветер»

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В Москве в районе Строгино горит двухэтажный ТЦ «Солнечный ветер» на улице Маршала Катукова. По предварительным данным, произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС.

До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Позднее в главке уточнили, что пожар ликвидирован.