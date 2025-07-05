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Общество ,  
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Пара пенсионеров в США погибла из-за обогревателя

Mirror: в США двое пенсионеров погибли из-за обогревателя
Фото: Jan Tepass / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Jan Tepass / imagebroker.com / Global Look Press

Пожилые муж и жена в США погибли после того, как поставили обогреватель на очень высокую отметку, температура поднялась до 1000 °F (538 °С) , сообщает Mirror US.

Пенсионеры Джоан Литтлджон и Гленнвуд Фаулер, которым было за 80 лет, хотели согреться в своем доме в американском штате Южная Каролина. Один из них поставил радиатор на опасную отметку, в результате наступившей сильной жары оба скончались. Их тела нашли дома позже, полиция не обнаружила никаких признаков насилия.

Чиновники сообщили, что температура в помещении была «чрезвычайно высокой». Гленнвуд был обнаружен голым на кровати, а Джоан сидела рядом с ним.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Приехавшие на место пожарные заявили, что «обогреватель был таким горячим, что казалось, будто подвал сейчас горит». 

В марте 2023 года 82-летняя женщина в Неваде погибла из-за жары в собственном доме, потому что у нее сломался кондиционер. Она обращалась в компанию по гарантии, чтобы там починили устройство, однако специалисты не приехали вовремя.

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Софья Полковникова
Пенсионеры США Кондиционеры
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