Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение
Запорожская АЭС в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.
Причины отключения линии выясняют. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов.
Оборудование станции «находится в безопасном состоянии», сообщила пресс-служба станции. Персонал контролирует его работу.
ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по Энергодару и территории ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.
Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не превышает природных значений.
В мае действием защиты была отключена линия «Ферросплавная-1» — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС. При этом станцию продолжила снабжать линия «Днепровская», энергия поступает с правого берега Днепра, подконтрольного Украине. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.
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