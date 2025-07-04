Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Запорожская АЭС в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

Причины отключения линии выясняют. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов.

Оборудование станции «находится в безопасном состоянии», сообщила пресс-служба станции. Персонал контролирует его работу.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по Энергодару и территории ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.