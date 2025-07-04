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Общество ,  
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Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Запорожская&nbsp;атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Запорожская АЭС в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» потеряла внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

Причины отключения линии выясняют. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов.

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Оборудование станции «находится в безопасном состоянии», сообщила пресс-служба станции. Персонал контролирует его работу.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по Энергодару и территории ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не превышает природных значений.

В мае действием защиты была отключена линия «Ферросплавная-1» — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС. При этом станцию продолжила снабжать линия «Днепровская», энергия поступает с правого берега Днепра, подконтрольного Украине. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.

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