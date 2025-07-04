ЦБ выпустил посвященную Новому Уренгою серебряную монету

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 50-летию со дня основания города Новый Уренгой. В сообщении ЦБ отмечается, что новая монета станет частью серии «Города», в которой ранее выпускались монеты к юбилеям Суздаля, Уфы, Кирова, Екатеринбурга, Перми, Калуги, Нижнего Тагила и Нижнего Новгорода.

Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России Фото: ЦБ России

На оборотной стороне новой монеты можно увидеть рельефное изображение стелы с надписями «Новый Уренгой» и «Город газодобытчиков и строителей». На заднем плане изображены буровая установка и двое рабочих-бурильщиков. Окружность монеты украшена орнаментом, характерным для народов, населяющих Ямало-Ненецкий автономный округ.

Номинал монеты составляет 3 руб., однако вряд ли кто-то попытается ею расплатиться, ведь монета отчеканена из 31,1 г серебра 925-й пробы. Тираж памятной монеты — 3 тыс. экземпляров.

Новый Уренгой — один из самых молодых городов России и индустриальный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Его начали строить одновременно с освоением Уренгойского газового месторождения, на момент открытия оно было крупнейшим в мире.