ЦБ выпустил посвященную Новому Уренгою серебряную монету
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 50-летию со дня основания города Новый Уренгой. В сообщении ЦБ отмечается, что новая монета станет частью серии «Города», в которой ранее выпускались монеты к юбилеям Суздаля, Уфы, Кирова, Екатеринбурга, Перми, Калуги, Нижнего Тагила и Нижнего Новгорода.
На оборотной стороне новой монеты можно увидеть рельефное изображение стелы с надписями «Новый Уренгой» и «Город газодобытчиков и строителей». На заднем плане изображены буровая установка и двое рабочих-бурильщиков. Окружность монеты украшена орнаментом, характерным для народов, населяющих Ямало-Ненецкий автономный округ.
Номинал монеты составляет 3 руб., однако вряд ли кто-то попытается ею расплатиться, ведь монета отчеканена из 31,1 г серебра 925-й пробы. Тираж памятной монеты — 3 тыс. экземпляров.
Новый Уренгой — один из самых молодых городов России и индустриальный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Его начали строить одновременно с освоением Уренгойского газового месторождения, на момент открытия оно было крупнейшим в мире.
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