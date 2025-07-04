В Риме взрыв разнес автозаправку. Видео

В Риме в результате взрыва на заправке пострадали 20 человек

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В Риме произошел взрыв на заправочной станции, пишет Il Fatto Quotidiano. Пострадал по меньшей мере 21 человек, пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В трубу на заправочной станции Eni врезался грузовик, после чего начался пожар и прогремел взрыв. Он нанес ущерб нескольким близлежащим зданиям, люди в них сравнили произошедшее с землетрясением. Взрыв был слышен почти по всему Риму, пишет издание.

Причины происшествия устанавливаются. Прокуратура Рима ожидает первых отчетов от пожарных и сотрудников правоохранительных органов, после чего будет открыто следственное дело.