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Молния ударила в «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Видео
Появилось видео удара молнии в «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге
В «Лахта-центр» попала молния. В Санкт-Петербурге вечером 3 июля началась сильная гроза, небо заволокло черными тучами
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