В Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку

Фото: Валентина Волков / VK

В Рязани сотрудники полиции сломали местной учительнице Валентине Волковой руку, перепутав ее с закладчицей, об этом педагог рассказала на странице во «ВКонтакте».

УМВД по Рязанской области сообщило, что полицейские «проводили оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению распространения наркотических средств». В поведении учительницы они «усмотрели признаки противоправных действий». Когда она попыталась уйти, полицейские применили наручники, сообщила полиция.

Волкову доставили к автомобилю для проверки по имеющимся учетам. Правоохранители установили, что та не причастна к противоправным действиям, и отпустили ее, добавило ведомство.

Сотрудники подразделения собственной безопасности провели проверку и направили собранные материалы в следственные органы, говорится в сообщении.

Волкова, объясняя ситуацию в соцсетях, написала, что в конце мая на отдыхе фотографировала цветы на природе, когда правоохранители, не показав удостоверение и не представившись, подошли к ней и потребовали «сначала карты, потом телефон».

По словам педагога, мужчины были без формы и на гражданской машине. Они начали применять к ней силу.

«К тебе (заметьте, со спины) подходит довольно крупный молодой человек и начинает требовать сначала карты, потом телефон. Шок? — Шок. Страх? — Еще какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю — паника, ужас», — описывает ситуацию Волкова.

В одном из репостов на ее странице говорится, что врачи зафиксировали у нее перелом правого плеча, разрыв сухожилия и гематомы. «Вчера была на очередном приеме у хирурга. Кости срастаются, а вот сухожилие уже не срастется», — рассказала сама Волкова.