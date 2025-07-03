 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку

Фото: Валентина Волков / VK
Фото: Валентина Волков / VK

В Рязани сотрудники полиции сломали местной учительнице Валентине Волковой руку, перепутав ее с закладчицей, об этом педагог рассказала на странице во «ВКонтакте».

УМВД по Рязанской области сообщило, что полицейские «проводили оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению распространения наркотических средств». В поведении учительницы они «усмотрели признаки противоправных действий». Когда она попыталась уйти, полицейские применили наручники, сообщила полиция.

Волкову доставили к автомобилю для проверки по имеющимся учетам. Правоохранители установили, что та не причастна к противоправным действиям, и отпустили ее, добавило ведомство.

Сотрудники подразделения собственной безопасности провели проверку и направили собранные материалы в следственные органы, говорится в сообщении.

Волкова, объясняя ситуацию в соцсетях, написала, что в конце мая на отдыхе фотографировала цветы на природе, когда правоохранители, не показав удостоверение и не представившись, подошли к ней и потребовали «сначала карты, потом телефон».

В Новой Москве уволили директора школы, где избили восьмиклассника
Общество
ГБОУ &laquo;Школа №&nbsp;2120&raquo; в Новой Москве

По словам педагога, мужчины были без формы и на гражданской машине. Они начали применять к ней силу.

«К тебе (заметьте, со спины) подходит довольно крупный молодой человек и начинает требовать сначала карты, потом телефон. Шок? — Шок. Страх? — Еще какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю — паника, ужас», — описывает ситуацию Волкова.

В одном из репостов на ее странице говорится, что врачи зафиксировали у нее перелом правого плеча, разрыв сухожилия и гематомы. «Вчера была на очередном приеме у хирурга. Кости срастаются, а вот сухожилие уже не срастется», — рассказала сама Волкова.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
полиция происшествия Рязань рейды
Материалы по теме
В Тюмени группа мужчин избила врача в больнице
Общество
Пассажир метро избил мужчину за то, что он задел его плечом. Видео
Общество
Калининградские депутаты «Единой России» избили женщину и скрылись
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 19:34
Что нужно знать о деменции и как вовремя заметить первые признаки РБК и Мемини, 23:14
Мужчина попытался пронести оружие в здание конгресса США Общество, 23:13
Sky News узнал, что премьер Британии рискует потерять пост Политика, 23:03
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Россию Политика, 22:51
Причиной смерти актера Мэдсена стала остановка сердца Общество, 22:33
В Рязани полицейские приняли учительницу за закладчицу и сломали ей руку Общество, 22:29
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 22:17
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Илюмжинов заявил о планах побороться за пост главы FIDE Спорт, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:11
В Киеве сработали системы ПВО и прозвучали взрывы Политика, 22:05
Пять россиянок пробились в третий круг на Уимблдоне Спорт, 22:04
В список террористов внесли подростка 2011 года рождения Общество, 21:51
Конгресс США принял «прекрасный билль» Трампа Политика, 21:36
Профилактика деменции: как защитить мозг с возрастом РБК и Мемини, 21:24