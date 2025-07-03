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Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли мертвым

Пропавший в Тюмени Александр Южаков найден мертвым
Александр Южаков
Александр Южаков (Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области)

Пропавшего в Тюменской области 71-летнего пенсионера нашли мертвым, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону во «ВКонтакте».

Александр Южаков пропал 28 июня. Из сообщения «ЛизаАлерт» следует, что он уехал на машине марки Mitsubishi серебристого цвета в неизвестном направлении. Мужчина был одет в зеленую кофту и черные штаны.

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Ранее в «ЛизаАлерт» рассказали, что в России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, особенно около 40 лет. По словам главы объединения Григория Сергеева, основная причина — ухудшение здоровья, в частности «молодеющие инсульты», которые могут принять за опьянение. В таких случаях человек может не дойти до дома. Также бывают случаи, когда люди сознательно не выходят на связь, но криминальные исчезновения встречаются редко.

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Полина Дуганова
волонтеры пенсионер Тюменская область мужчина смерть «Лиза Алерт»
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