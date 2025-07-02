Путин шуткой про погоду призвал готовиться к северному завозу

Президент России Владимир Путин призвал начать готовиться к северному завозу 2025 года, пошутив про погоду текущего лета. Об этом он сказал на совещании с членами правительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Вот сейчас говорили про зиму, так она у нас вроде как бы не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора уже говорить сейчас», — сказал президент.

Путин также отметил, что власти давно реализуют проект северного завоза. Пункты приема расположены в 21 регионе страны, отметил Путин.

Северный завоз — это проект по доставке продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные районы Крайнего Севера России.

О том, что в 2025 году северный завоз будет организован на Чукотке, сообщил в марте губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Тогда он рассказал, что на Чукотку завезут 141 тыс. т дизельного топлива, 8 тыс. т автобензина, 25 тыс. т самолетного топлива ТС-1, 195 тыс. т угля, 24 тыс. т продовольствия и непродовольственных товаров, передавал слова губернатора «РБК Приморье». Оператором завоза стал «Росатом Арктика».

В августе 2023 года Путин подписал закон, который создал правовую и организационную базу для завоза соответствующих товаров на территории, «расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

Закон вступил в силу 1 апреля 2024 года. В мае того же года в рамках проекта о завозе в Магадан доставили первую партию угля.