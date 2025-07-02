Умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий
На 77-м году жизни умер актер театра и кино Алексей Новицкий, сообщила пресс-служба московского театра «Сфера».
«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем родным, друзьям, коллегам Алексея Алексеевича», — говорится в сообщении представителей театра.
Прощание с актером состоялось 2 июля в 12:00 в крематории Хованского кладбища.
Выпускник актерского факультета Театрального института им. Б. Щукина Новицкий в разные годы работал в Краснодарском театре музыкальной комедии, первом московском областном театре и литературно-драматическом театре ВТО. Большую часть своей карьеры артист посвятил столичному драматическому театру «Сфера» — с 1981 под 2002 год.
В театре «Сфера» Новицкий был известен по роли Бруно Кречмара в спектакле «Смех во мраке», Тригорина в «Без названия», Берендея в «Весенней сказке» и другим постановкам. Актер также снялся в сериале «Каменская», сыграв эпизодическую роль.
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