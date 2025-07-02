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Россиянин пытался провезти наркотики из Таиланда под видом мармелада

Фото: пресс-служба таможни аэропорта Шереметьево
Фото: пресс-служба таможни аэропорта Шереметьево

Пассажир из Таиланда пытался провезти наркотики в мармеладе, но его заметила служебная собака. Нарушитель был задержан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

«На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина. При досмотре его личных вещей на «зеленом» коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 г», — сообщили там.

Экспертиза выявила в конфетах каннабис (тетрагидроканнабинол).

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). По этой статье предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Анастасия Совкова
Таиланд Мармелад наркотики таможня Россия
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