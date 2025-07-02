Россиянин пытался провезти наркотики из Таиланда под видом мармелада
Пассажир из Таиланда пытался провезти наркотики в мармеладе, но его заметила служебная собака. Нарушитель был задержан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина. При досмотре его личных вещей на «зеленом» коридоре инспекторы нашли прозрачную банку с надписью BUDS. В ней находились четыре красных мармелада весом 22 г», — сообщили там.
Экспертиза выявила в конфетах каннабис (тетрагидроканнабинол).
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). По этой статье предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов