Ликсутов рассказал о планах обновления поездов Ярославского направления

Фото: пресс-службы департамента транспорта

На Ярославском направлении МЖД началось обновление подвижного состава. За пять лет будет полностью обновлен железнодорожный парк, причем до конца 2026 года планируется поставить 35 современных поездов «Иволга 4.0». Об этом в телеграм-канале столичного дептранса рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Иволга 4.0» — последнее поколение отечественных электропоездов, которые в Твери выпускает предприятие «Трансмашхолдинга». Такие составы впервые вышли на линии Московских центральных диаметров в мае 2024 года. Теперь же, по словам вице-мэра Ликсутова, обновление подвижного состава МЦД почти завершено.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с коллегами из РЖД, ЦППК и «Трансмашхолдинга» реализуем программу по улучшению пригородных перевозок, — продолжил заммэра. — Сейчас подвижной состав уже полностью обновили на D1, D2 и D3, а в этом месяце завершаем этот процесс на D4». К 2030 году планируется поставить 92 состава и тем самым полностью обновить парк Ярославского направления МЖД, добавил Ликсутов.

Обновление подвижного состава на МЦД — важная часть интеграции диаметров с городским транспортом, в том числе с метро и МЦК, подчеркивают в столичном дептрансе. Всего с момента запуска МЦД в ноябре 2019 года поставлено более 380 современных составов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Ярославском направлении в 2025 году на линию выйдут первые 20 поездов «Иволга 4.0», а в 2026-м планируется начать масштабную модернизацию Ярославского вокзала.