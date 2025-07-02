В Красноярске жителей дома эвакуировали после провала грунта

Рядом с жилым домом в центре Красноярска произошел провал грунта, сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Повреждение асфальта произошло напротив выхода из подъезда многоквартирного дома на улице Бограда.

«Незамедлительно была отключена подача воды, поврежденный участок отключен, место провала огорожено, выставлены наблюдающие. На место вызваны все оперативные службы», — говорится в сообщении.

Региональное управление прокуратуры сообщило, что жителей дома эвакуировали. В «Сибирской генерирующей компании» отметили, что окажут помощь в расселении.

Во дворе дома произошла «просадка несущей стены дома и фундамента на глубину в 1 метр», уточнили в прокуратуре. Ведомство начало проверку ЧП.

26 июня в красноярском микрорайоне Солнечный после сильных дождей рухнула подпорная стена между двумя домами. В результате ЧП никто не пострадал. В местной прокуратуре отметили, что «состояние конструкции длительное время оставалось неудовлетворительным и требовало срочного вмешательства».

Власти города дали поручение департаменту городского хозяйства и транспорта отремонтировать конструкцию, однако аварийно-восстановительные работы не провели. Ведомство начало проверку.