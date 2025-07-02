В Красноярске жителей дома эвакуировали после провала грунта
Рядом с жилым домом в центре Красноярска произошел провал грунта, сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Повреждение асфальта произошло напротив выхода из подъезда многоквартирного дома на улице Бограда.
«Незамедлительно была отключена подача воды, поврежденный участок отключен, место провала огорожено, выставлены наблюдающие. На место вызваны все оперативные службы», — говорится в сообщении.
Региональное управление прокуратуры сообщило, что жителей дома эвакуировали. В «Сибирской генерирующей компании» отметили, что окажут помощь в расселении.
Во дворе дома произошла «просадка несущей стены дома и фундамента на глубину в 1 метр», уточнили в прокуратуре. Ведомство начало проверку ЧП.
26 июня в красноярском микрорайоне Солнечный после сильных дождей рухнула подпорная стена между двумя домами. В результате ЧП никто не пострадал. В местной прокуратуре отметили, что «состояние конструкции длительное время оставалось неудовлетворительным и требовало срочного вмешательства».
Власти города дали поручение департаменту городского хозяйства и транспорта отремонтировать конструкцию, однако аварийно-восстановительные работы не провели. Ведомство начало проверку.
Читайте РБК в Telegram.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов